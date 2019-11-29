Россию назвали «стихийным бедствием» для Запада

Россия, Турция и Китай представляют собой «стихийные бедствия», угрожающие Европе и США. Об этом говорится в статье, опубликованной в турецкой газете Sabah.

Отмечается, что политическое давление Турции больше напоминает цунами, Китая — изменение климата, а России — ураган. По словам автора, новые стратегические отношения между этими государствами превратили Москву «в центр притяжения», и теперь российская сторона якобы расширяет свою зону влияния на Северную Африку. При этом Россия выстраивает отношения с ближайшими союзниками США: Израилем, Саудовской Аравией, Египтом, Германией и Францией, говорится в статье.

Автор также отмечает, что Турция представляет собой «стальную сердцевину» в ряде регионов. При этом «сущим кошмаром» для Соединенных Штатов является Китай, который вызывает настоящее «изменение климата» в глобальной геополитике, пишет издание. Автор считает, что американским властям следует наладить отношения с Москвой и Анкарой для противодействия в экономической войне с Пекином.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай — самые серьезные угрозы для безопасности США. «Национальная стратегия обороны США основывается на возвращении конкуренции великих держав», — заявил он. При этом в Эспер отметил, что наращивание военного потенциала делает Китай более серьезной угрозой по сравнению с Россией.

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