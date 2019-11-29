Девушка поплавала возле огромной акулы-людоеда и напугала пользователей сети

@LennonBenacia / Twitter

Пользователь Twitter под ником @LennonBenacia опубликовал в своем аккаунте видео, на котором дайверша бесстрашно плавает возле шестиметровой белой акулы, известной также как акула-людоед. Запись стала вирусной и собрала более девяти миллионов просмотров.

На кадрах видно, как девушка в маске и ластах подплывает в большому хищнику и снимает его на камеру GoPro. Затем она прикасается левой рукой к грудному плавнику акулы и несколько секунд следует за ним. Судя по видео, рыба никак не реагирует на неожиданный контакт с человеком.

«Да не может такого быть, — удивлялись одни комментаторы. — Как она могла проплыть прямо возле этой акулы и остаться целой и невредимой». «Она потрогала плавник акулы… А я не могу даже оценки свои посмотреть, не сотрясаясь от страха», — признались другие пользователи сети. «Что еще поражает — у этой девушки не было при себе кислородного баллона!» — отметили третьи.

Юзер под ником @shemadd5 распознал героиню видео. Ей оказалась известная инструкторша по дайвингу Оушен Рэмси (Ocean Ramsey), написавшая книгу об акулах. В своем Instagram-аккаунте бесстрашная дайверша делится фотографиями и видео с этими хищными рыбами.

Большая белая акула или акула-людоед — одна из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Белые акулы встречаются в водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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