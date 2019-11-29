Злопамятный дед смог удивить внучку после смерти

Пользовательница Twitter по имени Алекс (Alex) рассказала о списке своего покойного дедушки, который нашла ее мама. На опубликованном фото видно, что родственник записывал тех, кто не присылал ему рождественских открыток.

В списке было 16 имен. Алекс пояснила, что дедушка умер восемь лет назад, но ее мама обнаружила список только сейчас в его столе. Девушка призналась, что находка сильно их рассмешила.

Пост быстро стал вирусным, набрав больше десяти тысяч лайков. Пользователи также заметили, что имена были расставлены в алфавитном порядке.

Одна из комментаторов предположила, что список был составлен не из желания внести людей в черный список, а потому что они могли уйти из жизни. «Моя мама записывает имена людей, от которых не получила поздравительные открытки, так как в ее возрасте вероятно, что они могли умереть или переехать в дом престарелых», — написала она.

Однако Алекс уточнила, что это не так, потому что в списке есть родственники, которые все еще живы. «Это совсем не странно, а, наоборот, очень даже в его стиле», — пояснила девушка.

Ранее житель американского штата Висконсин стал популярным после того, как пользователи соцсетей узнали о его предсмертном желании. Он захотел выпить пива вместе с сыновьями, и этот момент был запечатлен на его последней фотографии.

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