Устроивший бойню в Забайкалье солдат отказался от дальнейших встреч с отцом

Отец расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье солдата Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал, что сын просил его больше не приезжать к нему после их встречи в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

«Сказал мне, чтобы я к нему не катался. У меня же инсульт», — отметил Шамсутдинов-старший.

Он добавил, что к моменту их встречи сын похудел на 15-20 килограммов, но при этом похвалил еду, которую дают в СИЗО. «Сказал, что тут кормят лучше, чем в армии», — уточнил отец срочника. По его словам, сын также рассказал, что вместе с ним в камере находятся еще три человека.

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Ранее Салим Шамсутдинов раскрыл другие подробности своей первой встречи с сыном после устроенной им бойни. По его словам, сначала солдат долго молчал, а потом спросил у отца, врал ли он ему об армии.

25 октября рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым погиб командир роты. Сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе сказал, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. При этом источник «Ленты.ру» сообщил, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

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