Названа сумма компенсации за смерть расстрелянных в Забайкалье солдат

Размер компенсации семьям погибших при расстреле в Забайкалье военнослужащих составил 6,7 миллиона рублей. Об этом «Новой газете» сообщил референт Главного военно-политического управления Минобороны РФ Рустем Клупов.

Он уточнил, что общая сумма распределялась за каждого погибшего военнослужащего в равных долях, без учета должностей и воинских званий и составила 6 миллионов 680 тысяч рублей на человека. Также рассматривается вопрос о выплате 4,2-4,3 миллиона рублей по линии жилищного обеспечения как участникам ипотечно-жилищного кредитования. Кроме того, Минобороны ведет переговоры с кредитной организацией о списании долгов погибших военнослужащих.

Материалы по теме «Он решил, что проще отслужить» В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться

Министерство не сумело передать деньги только матери погибшего капитана Евсеева, поскольку ее местонахождение неизвестно. Тем не менее средства для нее зарезервированы.

Ранее стало известно, что россияне собрали около 700 тысяч рублей для поддержки Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев. Как рассказал его отец Салим Шамсутдинов, собранные средства он потратит на две поездки в Читу и одну в Москву для встречи с адвокатом, а также на посылку сыну к Новому году.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!