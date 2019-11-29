Сотрудники ФСБ задержали украинскую шпионку в Севастополе

В Севастополе задержана подозреваемая в госизмене гражданка России. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ЦОС, женщину завербовали украинские спецслужбы. По заданию Главного управления разведки Минобороны Украины она собирала секретные данные военного характера. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

5 июня сообщалось, что ФСБ задержала ученого Романа Ковалева, возглавлявшего Центр теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш, по подозрению в госизмене. Он был начальником Виктора Кудрявцева — в прошлом году его обвинили в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях, используемых в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард».

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