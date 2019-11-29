В российском регионе впервые начнут оперировать глаза новорожденным

В Тюмени хирурги впервые начнут оперировать новорожденных с патологиями слезоотводящих путей. Это поможет избавить детей от будущих хронических заболеваний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

Уточняется, что операции будут проводиться в областной клинической больнице №2. Во время операции через слезоотводящие пути медики будут устанавливать в носовую полость детей силиконовый стент, с помощью которого будет обеспечиваться физиологически присущая человеку проходимость слезы из конъюнктивального мешка.

Врачи обеспечены всех необходимым оборудованием.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Одной из целей проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Для этого в ближайшие годы во всех населенных пунктах с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек появятся организации первичной медико-санитарной помощи, будут созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в регионах организуют более сотни центров амбулаторной онкологической помощи.

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