Российский регион отчитался о снижении числа абортов в шесть раз

В Приморском крае за пять лет число абортов сократилось в шесть раз. Как сообщается на сайте администрации края, женщин отговаривают прерывать беременность психологи и специально обученные медработники.

По данным краевых властей, в 2014 году аборт сделали почти 6,5 тысячи женщин, в 2019-м — только более тысячи беременных.

«Большая заслуга в этом специалистов по предабортному консультированию», — отметила главный специалист-эксперт отдела организации медпомощи женщинам и детям департамента здравоохранения Приморского края Евгении Шутка. Консультации для беременных женщин в Приморье проходят в рамках региональной программы «Развития здравоохранения Приморского края», которая будет действовать до 2021 года.

В России в рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года будет сделано 450 тысяч бесплатных процедур ЭКО. Также цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста и увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет национального проекта — 3,1 триллиона рублей.

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