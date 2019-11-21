Российские мужчины назвали условие для выхода в декрет вместо женщин

Почти половина российских мужчин согласилась выйти в декретный отпуск вместо женщины, но только в «крайнем случае». Об этом свидетельствуют результаты опроса «Дети Mail.ru», передает ТАСС.

Так, 46 процентов опрошенных готовы пойти на такой шаг, тогда как 38 признались, что все-таки не смогут взять декрет вместо женщины. Отмечается, что в 94 процентах случаев в отпуск по уходу за ребенком в России уходят женщины. Кроме того, на больничный с ребенком остаются 75 процентов женщин. Мужчины остаются с детьми во время болезни только в 8 процентах случаев, в 9-ти — мужчина и женщина берут больничный по очереди.

По мнению опрошенных, в семейные обязанности женщин входят готовка (88 процентов), стирка (87 процентов), помощь детям с домашним заданием (64 процента) и укладывание их спать (64 процента). Также от российских матерей ждут, что они будут гулять с детьми (58 процентов), купать их (57 процентов) и организовывать их досуг (56 процентов). В то же время отцы в России обязаны по большей части только проводить ребенка в сад или школу (42 процента), погулять (42 процента) или отвести в театр, кино или музей (37 процентов). Готовка и укладывание детей спать касается мужчин в меньшей степени (28 и 27 процентов соответственно).

Кроме того, как правило, в семьях большую часть дохода приносит мужчина (55 процентов). В 26 процентах случаев женщина зарабатывает больше мужчины. У 21 процента пар респондентов равный заработок. Только треть (34 процента) супругов при этом делит обязанности по уходу за ребенком поровну.

Ранее стало известно, что большинство россиянок (71 процент) верят в способность мужчин ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. В вопросе, кому брать отпуск по уходу за ребенком, 63 процента опрошенных ВЦИОМ женщин высказались против того, чтобы в декрет уходил мужчина.

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