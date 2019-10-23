Россияне назвали качества хорошего отца

Россияне считают хорошим такого отца, который заботится о семье и участвует в воспитании детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации в среду, 23 октября.

Так, 30 процентов респондентов заявили, что хороший отец — это тот, кто заботится о семье и детях, любит их. Еще 21 процент опрошенных обратили внимание на необходимость также заниматься воспитанием детей. 20 процентов опрошенных заявили, что хороший отец хорошо зарабатывает и обеспечивает семью.

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Вместе с тем плохими отцами россияне сочли тех, кто безразлично относится к воспитанию детей (37 процентов), не содержит семью финансово (15 процентов), не заботится о детях (14 процентов), а также пьет (10 процентов) или бьет детей (3 процента).

Кроме того, социологи отмечают, что, по мнению россиян, мужчина может оставаться хорошим отцом даже после развода или в случае, если ему приходится воспитывать ребенка в одиночку.

Социологи пришли к выводу, что отцовство стало своего рода трендом. Об этом заявляли в основном россияне в возрасте от 24 до 34 лет (51 процент), а также жители страны, оценивающие свое материальное положение как хорошее (49 процентов).

Опрос проводился с 17 по 19 октября 2019 года среди 1,6 тысяч человек. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что большинство россиянок (71 процент) верят в способность мужчин ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. В вопросе, кому брать отпуск по уходу за ребенком, 63 процента женщин высказались против того, чтобы в декрет уходил мужчина. Среди мужчин с ними согласны 55 процентов, а 42 процента, напротив, согласились бы взять на себя уход за новорожденным вместо жены.

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