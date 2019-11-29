В Шереметьево грузовик сбил человека на взлетно-посадочной полосе

В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина грузовик сбил сотрудника, завершившего обслуживание самолета. Запись инцидента, полученная с камер видеонаблюдения, появилась в Telegram-канале LIFE SHOT.
На ролике видно, как рабочий в спецодежде отходит от крыла лайнера, а слева в его направлении движется фура. Водитель грузовика наехал на сотрудника аэропорта правым передним колесом, в результате чего мужчина упал и сломал ногу.
Пострадавшего немедленно отправили в больницу.
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