Пассажиры столкнувшихся самолетов поделились своими ощущениями

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел утром 9 июля, когда лайнеры Airbus A320 авиакомпании EasyJet и Boeing 737-800 перевозчика KLM откатывались назад от выходов на посадку. Снимки, сделанные пассажирами обоих самолетов, показывают, что крыло лайнера EasyJet задело хвостовую часть второго воздушного судна.

По словам пассажиров, во время столкновения они не почувствовали ничего, кроме небольшого толчка, и думали, что это «в порядке вещей».

После инцидента их рейсы задержали на несколько часов. Сперва пассажиры в течение часа сидели в самолете, пока наземный персонал решал, как справиться с инцидентом, а затем ожидали замены лайнеров в аэропорту еще четыре часа.

В итоге обеим авиакомпаниям удалось найти запасные самолеты и пересадить пассажиров. Кроме того, туристам вручили ваучеры на прохладительные напитки.

В апреле два самолета столкнулись в аэропорту Ист Мидлендс, расположенном в центральной Англии. Участниками инцидента стали авиалайнеры компаний Ryanair и Jet2. Столкновение произошло во время буксировки самолета Ryanair, который протаранил лайнер Jet2. Причиной случившегося стал сильный туман.

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