Украина назвала главную причину интереса к российскому газу

Украина заинтересована в сохранении транзита российского газа через свою территорию, чтобы получать от этого доход. С таким заявлением выступил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель в эфире телеканала «Украина», передает ТАСС.

Он добавил, что Киев стремится выполнить европейские условия поставки газа. «Мы делаем разъединение нашей ГТС, как этого требовали европейские правила, от других видов деятельности», — уточнил Оржель.

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Ранее в ноябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал два условия при заключении с Россией нового транзитного договора: европейские правила и долгосрочный транзит. По его словам, это является вопросом безопасности Украины и Европы.

Действующий контракт на транзит газа между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. На Украине рассчитывают на долгосрочный контракт, а в России выступают за продление соглашения только на год. Это связано с тем, что в середине 2020 года планируется запустить газопровод «Северный поток-2» из России в Германию в обход Украины.

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