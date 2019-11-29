Полицейского ударили ножом в грудь в московском метро

Пассажир ударил ножом полицейского в московском метро. Об этом в пятницу, 29 ноября, говорится на сайте столичного главка МВД.

В пресс-службе главка «Ленте.ру» уточнили, что инцидент произошел 19 октября на станции «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Полицейский стал очевидцем конфликта между двумя пассажирами, попытался разнять их и получил ножевое ранение в область груди.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В момент нападения мужчина был пьян, полицейскому потребовалась госпитализация.

В конце октября ножевое ранение получил другой московский полицейский, прибывший по вызову на семейный скандал в доме на Новгородской улице. Сотрудник пытался задержать пьяного мужчину, тот в ответ повел себя агрессивно, стал сопротивляться и порезал полицейскому руку. Тому пришлось обратиться за медицинской помощью.

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