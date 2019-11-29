Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом
Альварес отказался от чемпионского пояса
Россиянку избили до смерти ради шубы
США призвали страны НАТО потратиться
Отец Нурмагомедова порассуждал о проблемах семьи Емельяненко
У Трампа отобрали телефон в Афганистане
Макгрегор потребовал благодарностей за возвращение в UFC
В РПЦ оценили позицию протестантов по абортам и гомосексуализму
Жених полез под платье невесты за подвязкой и привлек внимание к ее носкам
Новости партнеров

Мужчина с ножом ранил несколько человек в Гааге

Перейти в «Мою Ленту»

Мужчина с ножом напал на прохожих на одной из улиц Гааги в Нидерландах. Об этом сообщает Independent со ссылкой на местную полицию.

В результате происшествия пострадали несколько человек. На месте нападения дежурят полицейские и медики. Преступник объявлен в розыск.

Похожий инцидент произошел ранее 29 ноября на Лондонском мосту. Нападавший с ножом ранил по меньшей мере пять человек, его ликвидировала полиция. Позже случившееся признали терактом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ликвидация вооруженного мужчины на Лондонском мосту попала на видео
Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом
Hague stabbing: Several people injured in knife attack in Dutch city
Другие материалы рубрики
Мир00:0626 ноября

Лейтенант Принцип

Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
23:07Сегодня

США призвали страны НАТО потратиться

22:28Сегодня

У Трампа отобрали телефон в Афганистане

20:51Сегодня

Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»

Мир00:0722 ноября
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани

«Смерть диктатору!»

Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
19:39Сегодня

Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом

18:16Сегодня

Ликвидация вооруженного мужчины на Лондонском мосту попала на видео

17:57Сегодня

Польский политик признал заслуги Красной Армии и подвергся травле

Мир00:0120 ноября

Судный день в Мекке

40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
17:27Сегодня

На Лондонском мосту открыли стрельбу

17:24Сегодня

Из Атлантического океана выловили подлодку-«монстра» с тоннами кокаина

17:00Сегодня

Эрдоган заявил о «смерти мозга» Макрона

Россия
В РПЦ оценили позицию протестантов по абортам и гомосексуализму
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
Контроль за насильниками и запрет на общение с жертвами: о чем говорится в документе
Врачи оценили народные средства лечения простуды и гриппа
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»
Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
Должников за отопление стали вычислять на российских дорогах
В России из-за увольнения уникального врача умер ребенок
Жизни других пациентов под угрозой: хирургу по-прежнему не дают работать
Путин нашел ахинею на российском телевидении
Все материалы
Мир
США призвали страны НАТО потратиться
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Мужчина с ножом ранил несколько человек в Гааге
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
У Трампа отобрали телефон в Афганистане
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский призвал прокуроров избавиться от ассоциаций с виллами и яхтами
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
Глава ДНР прокомментировал закон о расширении границ
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Украина нашла «русскую пропаганду» в детской книге
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Белоруссия напомнила России о договоренностях 1999 года
Все материалы
Экономика
Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом
Площадка продуктивности
Вопросы эффективности бизнеса обсудили на Международном форуме производительности
Россия установила сахарный рекорд
Парковая зона
Что делает Минэкономразвития для индустриализации страны
«Северному потоку-2» снова дали зеленый свет
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта история появления группировки «Шараповские»
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Противотанковый и стрелковый арсенал «Шараповских» попал на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Позывной Анита
Она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И всю жизнь тайно служила СССР
ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области
Все материалы
Наука и техника
Выявлена смертельная опасность жирной пищи
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Зафиксировано гигантское стометровое цунами
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Альварес отказался от чемпионского пояса
Райан Гиггз«Выдающийся футболист, но не мужик»
Райан Гиггз — легенда МЮ. «Красный дьявол» прославился игрой и сексуальными скандалами
Отец Нурмагомедова порассуждал о проблемах семьи Емельяненко
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
Макгрегор потребовал благодарностей за возвращение в UFC
«Я могу вывести на новый уровень любой клуб»
Футболист-любитель стал профи, а позже — топ-тренером: история Алана Пардью
Назван самый опасный удар в MMA
Все материалы
Культура
Кей-поп-звезд посадили за групповое изнасилование пьяной женщины
Потрошитель бюджета
 
Звезда сериала «Солдаты» высказался об избиении Джимшитом
Пенсионерский блюз
Скорсезе, Де Ниро и Пачино хоронят миф об Америке за три с половиной часа «Ирландца»
Аврил Лавин рассталась с парнем-миллиардером
Кто на Марс, кто в Донбасс
Новые миры и старые проблемы — глазами лучших мировых фотографов
Актриса Татьяна Доронина попала в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Украинского эксперта навсегда выгнали из российского шоу из-за шутки
Великое советское завтра
 
Ведущая сделала подтяжку груди с помощью скотча и рассмешила зрителей
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Злопамятный дед смог удивить внучку после смерти
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Индия обяжет интернет-компании локализовать данные после утечки WhatsApp
Все материалы
Ценности
Жених полез под платье невесты за подвязкой и привлек внимание к ее носкам
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Брошенная невеста предложила свое помолвочное кольцо сопернице и была осмеяна
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Виктория Бекхэм обругала оголяющую живот одежду
Все материалы
Путешествия
Найдены способы решить проблему занятых сумками сидений в поездах
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Укушенная обезьяной россиянка купила таблетки и попала в тюрьму в Таиланде
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Многодетная мать родила ребенка сразу после приземления самолета в аэропорту
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Поставивший рекорд альпинист-одиночка упал со скалы и умер
Все материалы
Из жизни
Загадочную смерть голой модели после ночи с миллионером признали убийством
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Крокодил-убийца съел работника плантации и бесследно исчез
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Самый толстый человек в мире похудел и остался с 95 килограммами лишней кожи
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Врачи вырезали огромную опухоль с лица отверженной соплеменниками женщины
Все материалы
Лучшее автомобильное видео ноября
Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные роли
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России
Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей
Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo
Все материалы
Дом
Коллекторы ворвались к россиянке и захотели у нее жить
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
На Сицилии началась распродажа домов по 1 евро
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Москвичи назвали худшие районы столицы
Все материалы
Нацпроекты
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности
Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала
России предрекли лидерство в циркулярной экономике
Все материалы