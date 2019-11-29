Срыв Украиной выступления России в ООН попал на видео

Опубликовано видео срыва выступления России делегацией Украины на форуме ООН. Запись доступна на сайте РЕН ТВ. Форум касался вопросов меньшинств и проводился в Женеве.

На кадрах видно, как представители украинской делегации начали стучать табличками по столу, когда депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек говорил о соблюдении прав национальных меньшинств на полуострове. Секретарь несколько раз призвала делегатов к порядку.

Ранее ночью стало известно, что выступление российского депутата в ООН сорвали представители Киева. Кроме того, украинская делегация помешала выступлению представителя Сербии, который заявил, что не увидел в Крыму ущемления прав национальных меньшинств.

12-я сессия форума по вопросам меньшинств проходит в Женеве 28 и 29 ноября. Она проводится под эгидой Совета ООН по правам человека.

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