Украинская делегация сорвала выступление российского депутата от Крыма в ООН

Выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека в ООН было прервано украинской делегацией. Об этом сообщила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина, передает ТАСС.

По словам Гридчиной, украинские делегаты во время выступления Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств начали стучать табличками по столу, а после направили протест против российской делегации. «Секретарь лишил права слова официального делегата от России», — констатировала она.

По неизвестной причине не состоялось и выступление самой Гридчиной. Кроме того, украинская делегация помешала выступлению представителя Сербии, который заявил, что не увидел в Крыму ущемления прав национальных меньшинств.

12-я сессия форума по вопросам меньшинств проходит в Женеве 28 и 29 ноября. Она проводится под эгидой Совета ООН по правам человека.

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