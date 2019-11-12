Украина потребовала от России оправданий в суде ООН

Россия должна уже сейчас начать оправдываться и приводить доказательства своей невиновности по иску Киева, рассмотрение которого накануне одобрил Международный суд ООН. С таким заявлением выступила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, запись трансляции ее брифинга доступна на YouTube.
По словам Зеркаль, Россия должна рассказать, «как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами». Сделать это, по ее мнению, придется независимо от размера и статуса страны, а также ее членства в Совете Безопасности ООН.
Зеркаль уверена, что согласие суда рассмотреть жалобу Киева является победой украинской дипломатии. При этом она признала, что окончательный вердикт суд вряд ли вынесет раньше 2022–2023 года.
Ранее в МИД России заявили, что признание гаагским Международным судом ООН жалобы по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма не предрешает исход дела. В министерстве отметили, что суд поддержал далеко не все требования Киева.
О решении Международного суда ООН стало известно 8 ноября. Решение вынесено не по существу жалобы Украины, а относительно ее юрисдикции: можно ли применить эту конвенцию к событиям в Донбассе. За выступили 13 судей, трое проголосовали против.
Спор был инициирован Украиной в январе 2017 года. Киев пытается доказать, что Москва нарушила две международные конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Российская сторона настаивает, что иск Украины должен быть отклонен, поскольку не подпадает под юрисдикцию международного суда.