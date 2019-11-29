Россиянам назвали риски употребления жевательного табака

Употребление снюса (жевательного табака) может привести к нейротоксическим нарушениям и расстройству сознания, а также нарушениям сна и увеличению риска респираторных, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, оно приводит к никотиновой зависимости. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, передает агентство «Москва».

Кроме того, следствием и причиной употребления снюса являются многие заболевания рта, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей, утверждает специалист.

Брюн отметил, что употребление снюса у подростков распространено в связи с экономической выгодой и незаметным потреблением. В таком случае потребляются большие дозы никотина, который быстро попадает в головной мозг. Это вызывает формирование синдрома зависимости и отмены от табака, после чего человек переходит на курение обычных сигарет.

Ранее сообщалось, что школьники в Кургане начали употреблять сосательный табак (снюс) и приходят домой в состоянии, похожем на наркотическое опьянение. Местная жительница рассказала изданию, что недавно ее 10-летний сын вернулся домой с красными глазами и расширенными зрачками. Употребляют снюс школьники и из других российских городов. Так, в Кирове дети увлеклись этим видом табака, пришедшим на замену насваю (жевательному табаку), несколько лет назад.

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