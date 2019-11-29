Звезда сериала «Солдаты» высказался об избиении Джимшитом

Актер Вячеслав Гришечкин прокомментировал сообщения о том, что он был избит в Москве. Слова артиста передает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 29 ноября.

«Глупости, полные глупости», — заявил Гришечкин, подчеркнув, что чувствует себя прекрасно.

По информации телеканала, актер обратился в полицию и к медикам, заявив об избиении. Ему якобы диагностировали травму головы, однако он отказался от госпитализации. Полиция проводит проверку. Отмечается, что инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая в ночь на пятницу. Telegram-канал Mash уточняет, что на Гришечкина напал его знакомый, 24-летний студент Джимшит Б., которому актер якобы помог с регистрацией в Москве.

Гришечкин известен по роли майора Староконя в сериале «Солдаты». Он также снялся в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская» и «Тайны дворцовых переворотов».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!