Звезда «Города грехов» перепутала пол трансгендера, села на него и пошла под суд

Американскую актрису Розарио Доусон обвинили в трансфобии и участии в избиении мужчины-трансгендера. Ее бывший помощник подал на нее в суд, передает NME во вторник, 22 октября.

Мужчина-трансгендер Дедрек Финли заявил, что Доусон и еще три члена ее семьи притесняли и оскорбляли его, демонстрируя трансфобное поведение. Истец потребовал возместить ему моральный ущерб, а также заявил, что на него напала мать актрисы.

По словам Финли, в декабре 2017 года он переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Семья Доусон наняла его в качестве разнорабочего для ремонта в доме актрисы. Вскоре после устройства на работу Финли, биологическая женщина, признался семье актрисы, что считает себя мужчиной, и попросил обращаться к себе в мужском роде. Однако члены семьи Доусон «ежедневно по нескольку раз путали его пол, выражая намеренное безразличие к его пожеланиям по поводу обращения к своей персоне».

Отмечается, что Финли также снимал дом в Голливуде, принадлежавший семье Доусон. В феврале 2018 года от него потребовали освободить жилую площадь, однако он отказался делать это, заявив, что для его выселения нет никаких правовых оснований. В апреле того же года мать актрисы Изабель Доусон якобы вытащила его из дома через окно, после чего избила на лужайке, выкрикивая при этом: «Теперь ты не такой уж и мужик!» В иске указано, что сама актриса при этом сидела на Финли, удерживая его на земле и помогая тем самым матери избивать его.

Розарио Доусон дебютировала в кино в ленте Ларри Кларка «Детки». 40-летняя актриса также снялась в фильмах «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Транс», «Город грехов», «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», «Семь жизней», «Клерки 2», «Грайндхаус» «Люди в черном 2», «25-й час» и «Александр».

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