Бари Алибасов позвал в «На-На» трансгендеров

Продюсер музыкальной группы «На-На» Бари Алибасов объявил об обновлении состава коллектива. Об этом сообщает Пятый канал.

По его словам, в качестве кандидатов буду рассматриваться участники от 20 до 25 лет ростом не ниже 178 сантиметров. Состав группы планируется оставить мужским, однако в «На-На» могут прийти и трансгендеры.

Алибасов отметил, что приоритет будет отдаваться творческим личностям, у которых есть смелые и авангардные идеи и желание воплощать их в жизнь.

Ранее, 28 июня, сын Алибасова рассказал, что новости об отравлении продюсера принесли семье и PR-директору Вадиму Горжанкину ряд рекламных предложений на 26 миллионов рублей. При этом лучше всего инцидент «отработал» кот Чуча, заявил Бари Алибасов — младший.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. Он случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него высшую степень ожога. Спустя две недели продюсера выписали из больницы.

Алибасов основал «На-На» в 1989 году. В настоящее время из канонического состава в группе по-прежнему значатся Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

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