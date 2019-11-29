Лидер британской партии отказал Израилю в праве на существование

Лидер британской партии лейбористов Джереми Корбин считает, что канал «Би-би-си» предубежден в пользу того, что Израиль имеет право на существование. Об этом он говорит на эфирной записи иранского телеканала от 2011 года, попавшей в СМИ, сообщает The Daily Mail.

«Я думаю, они пристрастны и необъективны, когда говорят, что Израиль — это демократия на Ближнем Востоке, что у Израиля есть право на существование, что у Израиля есть свои вопросы безопасности», — говорит Корбин в интервью телеканалу Press TV, который пользуется поддержкой властей Исламской Республики. Как сообщает издание, его вещание было с тех пор запрещено на территории Великобритании.

В том же интервью Корбин отмечает, что власти Израиля «оказывают постоянное давление» на журналистов и продюсеров «Би-би-си», принимая во внимание каждую мелочь в их репортажах.

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Это не первый случай, когда высказывания Корбина подобного характера становятся предметом обсуждения. В феврале текущего года из-за несогласия с его позицией по Израилю подали в отставку семеро его однопартийцев.

В 2016 году общественность возмутило его высказывание о ситуации на Ближнем Востоке: в нем увидели прямое сравнение еврейского государства с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Один из политиков возглавляемой им партии высказал мнение, что Корбину после этого стоит подать в отставку.

Корбин был избран лидером лейбористской партии в 2015 году. На момент записи интервью с Press TV он был депутатом британского парламента.

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