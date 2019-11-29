Врачи случайно закормили пациента до смерти через легкое

Врачи из Гонконга по ошибке установили питательную трубку в легкое пациента и погубили его. Об этом сообщает местная газета South China Morning Post.

В среду, 27 ноября, районная больница, по вине которой скончался мужчина, обнародовала детали произошедшего. У мужчины были трудности при глотании пищи и десатурация — низкая концентрация кислорода в крови. Предполагалось, что врачи провели пациенту через нос в желудок питательную трубку.

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По словам представительницы больницы, в субботу, 23 ноября, больному каким-то образом удалось вытащить трубку наружу. После ее повторной установки медики сделали пациенту рентген и взяли анализ его желудочного сока на уровень кислотности. «Никаких отклонений обнаружено не было», — подчеркнула она.

Вечером того же дня и на следующее утро пациента продолжили кормить через питательную трубку. В результате у мужчины остановилось сердце. Его неотложно направили в отделение интенсивной терапии и привели в сознание. Доктора вновь изучили результаты рентгена и выявили, что трубка была установлена в его левое легкое. Состояние больного ухудшалось, и во вторник, 26 ноября, он умер.

Представители больницы принесли семье покойного соболезнования и объяснили причину произошедшего. По вине скольких врачей погиб мужчина, не уточняется. По делу ведется расследование.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Уэльсе, Великобритания, трансплантолог случайно порезал желудок донора во время извлечения других органов, и на них попала содержавшаяся в нем жидкость. В результате один пациент погиб и двое нуждались в лечении.

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