Россиянам захотели продавать вино до полуночи

Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом пишут «Известия».

Соответствующие письма были направлены в правительство, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации. Поправки могут быть внесены в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», который в текущем месяце прошел первое чтение.

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Если предложение будет одобрено, это приведет к «снижению потребления суррогата, который люди покупают ночью», отметил исполнительный директор «Усадьбы Дивноморское» Сергей Безнощенко. По его словам, это также будет способствовать переходу на качественные и легкие напитки.

Ранее организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00. Соответствующие письма были направлены в Минздрав, правительство, Минтруд и другие ведомства. В АКОРТ выразили опасения, что ужесточение временных рамок приведет к убыткам ритейлеров, а также к росту спроса на контрафактный алкоголь.

Сейчас федеральный закон позволяет продавать алкоголь с 8:00 до 23:00. При этом некоторые регионы используют более жесткие ограничения. Например, в Санкт-Петербурге можно купить спиртные напитки с 11:00 до 22:00, а в Чечне разрешено продавать крепкий алкоголь только с 8 до 10 часов утра.

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