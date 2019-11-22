В России предложили ввести сухой закон

Депутат Совета депутатов городского округа Щелково Московской области Алексей Яковлев предложил ввести на территории района Подмосковья полный запрет на продажу алкоголя, то есть сухой закон. Свое предложение законодательной инициативы он выразил в обращении к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Парламентарий убежден, что такая мера позволит резко сократить криминогенность, повысить безопасность и улучшить привлекательность округа Щелково. Политик предлагает опробовать меру на подмосковном районе в качестве эксперимента, а после — экстраполировать опыт на другие регионы России.

«На мой взгляд, полный запрет — абсолютно логичная мера, такая же логичная, как запрет употребления наркотических средств. Никто же не возмущается по поводу полного запрета наркотиков. Я считаю, что вред, который приносит алкоголь, сравним с тем, который приносят наркотики», — заявил «Ленте.ру» автор инициативы, отметив, что «запрет — абсолютно действенная мера».

Депутат выразил уверенность в том, что запрет будет исправно работать, так как за соблюдением исполнения подобного закона он намерен следить лично. Его не пугает и возможность покупать алкоголь в точках на границах района, наоборот, Яковлев заявил, что будет очень рад, если любители выпить покинут городской округ Щелково.

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Политик отвергает и возможность возникновения проблем от такого запрета у местных предпринимателей и владельцев кафе и ресторанов. «Абсолютно не думаю. Конечно, продажа алкоголя — это существенная статья доходов, но отсутствие алкоголя в долгосрочной перспективе приведет к повышению расходов граждан по другим направлениям, а именно на спорт, культурный отдых», — признался депутат. Он убежден, что позитивный эффект будет перекрывать возможный экономический негатив, что люди перераспределят свои расходы на другие сферы, вследствие чего престижность района повысится.

В качестве примеров успешных антиалкогольных практик Яковлев приводит Саудовскую Аравию, где продажа алкоголя запрещена полностью, и Швецию, где покупать алкоголь можно только в строго регламентированных торговых точках в ограниченные промежутки времени.

Алексей Яковлев несколько раз оказывался в центре скандалов. Так, год назад его жена перекрыла МКАД, пытаясь снять клип, и впоследствии была оштрафована. Родной брат Алексея — Анатолий — в 2016 году устроил пьяный дебош в подмосковном ресторане «Вираж».

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