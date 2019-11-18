В России задумали сократить время продажи алкоголя и вернуться к «часу волка»

В России следует запретить продавать алкоголь с 22:00 до «часа волка» — 11:00. Так депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ), его слова передает ТАСС.

По словам Онищенко, предложение хоть и не оригинальное, но правильное. «И плохо, что до 22. Надо вообще до 18 [часов] сократить [время продажи алкоголя]», — отметил он. Начинать продавать алкоголь Онищенко предложил с 11:00, уточнив, что во времена СССР это время называли «часом волка». По его словам, именно в 11:00 из часов на фасаде здания кукольного театра имени Образцова «выпрыгивала» фигурка волка. В это же время в СССР начиналась продажа крепкого алкоголя.

Депутат также напомнил о необходимости повысить возраст, с которого россияне могут покупать алкоголь. «Предложение мое было — 21 год, это не мое предложение, это опыт тех же США, которые с 21 года продают», — отметил он.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что алкогольные напитки в России следует продавать только в специализированных магазинах, которые будут находиться вдали от жилых районов. «Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты — не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья», — заявил он. Такие ограничения возможны только в крупных городах, признал Брюн. В селах вывести продажу алкоголя подальше от жилья не получится, поэтому в этих населенных пунктах необходимо сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное.

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