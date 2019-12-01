Ребенок погиб в результате обстрела автомобиля депутата в центре Киева

Автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева подвергся обстрелу в центре Киева. Об этом сообщает «РБК Украина».

По информации издания, нападение произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, которые находятся в центре города. Неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, в результате чего ранили находившегося в салоне мальчика. От полученных ранений ребенок скончался по дороге в больницу.

Злоумышленникам удалось скрыться. На данный момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 115 уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

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