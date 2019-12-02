В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Киеве.

В сообщении отмечается, что в данный момент силовики проводят неотложные следственные действия, оперативники и следователи проводят беседу с задержанными.

Для поимки подозреваемых, чьи имена не сообщаются, киевская полиция провела специальную операцию. В пресс-службе не раскрыли ее подробностей, пообещав обнародовать обстоятельства задержания позже.

Преступление, в причастности к которому подозревают задержанных, было совершено вечером 1 декабря. Неизвестные открыли огонь по принадлежащему киевскому депутату автомобилю Range Rover, в результате чего ранили находившегося в салоне трехлетнего мальчика. От полученных ранений ребенок скончался по дороге в больницу.

Злоумышленникам удалось скрыться. Полиция считает произошедшее покушением на жизнь представителя власти, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

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