Подростки обстреляли жилую многоэтажку во Львове

Во Львове двое подростков обстреляли одну из жилых многоэтажек города. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Львовской области в Facebook.

О правонарушении стало известно после обращения местных жителей в полицию. Они пожаловались, что неизвестные открыли огонь по окнам их квартир. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что обстрел производился из недостроенного здания, расположенного напротив.

На месте происшествия полицейские обнаружили двух подростков 14 и 15 лет. У одного из них при себе был «предмет, похожий на пистолет», а также газовый баллончик. Объясняя свои действия, подростки заявили, что стреляли по бутылкам. В результате происшествия никто не пострадал. В полицию были вызваны родители подростков, о возбуждении уголовных дел не сообщается.

Ранее автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева подвергся обстрелу в центре Киева. В результате нападения был ранен находившийся в салоне трехлетний мальчик. От полученных ранений ребенок скончался по дороге в больницу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!