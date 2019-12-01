Одесситы отпраздновали день рождения Жукова на месте снесенного барельефа

Жители Одессы провели торжественное мероприятие в честь дня рождения советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает местный портал «Таймер».

Горожане возложили цветы к зданию, на котором был установлен демонтированный в октябре барельеф военачальнику. Отмечается, что торжества носили неофициальный характер, однако в них принял участие депутат местного горсовета Богдан Гиганов.

На своей странице в Facebook он написал, что будет добиваться не только восстановления всех снесенных памятников Жукову в Одессе, но и присвоения его имени центральному городскому проспекту.

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«Этот бюст снесли бандиты и убийцы — [член запрещенной в России радикальной организации Правый сектор Сергей] Стерненко и его соплеменники. А недавно власть начала опасную войну, войну против граждан, недавно начал работать институт "короткой памяти". И руководитель этого "замечательного" органа уже начал "учить" наших учителей, как рассказывать об истории… Пора выходить из кухонь и начинать бороться», — сказал депутат.

31 октября сообщалось, что в Одессе представители ультраправой организации «Национальный корпус» демонтировали барельеф с изображением Жукова. Памятная доска была установлена на здании Приморского районного военкомата.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовывали города, улицы, демонтировали памятники советским вождям и деятелям. Многие памятники националистические организации сносили без согласования с местными властями.

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