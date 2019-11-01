В Одессе нашли замену снесенному барельефу Жукова

Вместо снесенного барельефа с изображением маршала СССР Георгия Жукова власти Одессы собираются установить мемориальную доску украинским военным,погибшим в Донбассе. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-офицера Приморского районного военкомата Анастасию Ильяш.

«На этом месте до 6 декабря планируется установка мемориальной доски в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас более ста человек», — заявила она. Сообщается, что барельеф Жукова не уничтожен и сейчас находится у националистов.

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Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила в сносе барельефа маршала СССР Георгия Жукова власти города и страны. По данным партии, националисты при демонтаже памятного знака руководствовались распоряжением назначенной президентом Украины Владимиром Зеленским и.о. главы Одесской области Светланы Шаталовой. В партии заявляют, что барельеф не подпадал под закон о декоммунизации.

31 октября сообщалось, что в Одессе представители ультраправой организации «Национальный корпус» демонтировали барельеф с изображением Жукова. Памятная доска была установлена на здании Приморского районного военкомата.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовывали города, улицы, демонтировали памятники советским вождям и деятелям. Многие памятники националистические организации сносили без согласования с местными властями.

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