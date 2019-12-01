Вкладчикам рухнувших российских банков помогут по-новому

Правительство России поддержало с небольшими замечаниями законопроект об увеличении до 10 миллионов рублей размера страховки по банковским вкладам. Соответствующее заключение опубликовано на сайте Госдумы.

В настоящее время застрахованной считается только сумма до 1,4 миллиона рублей. В предложении, подготовленном совместно Центробанком и Агентством по страхованию вкладов (АСВ), указано, что в особых случаях сумму следует увеличить в разы.

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Примером таких случаев называются возникновение на счету большой суммы после продажи жилья или земельного участка, получения наследства, социальных выплат, грантов и пособий, а также если деньги получены в результате выплат компенсации ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу вкладчика.

Замечания правительства касаются возможностей АСВ выплачивать такую сумму. Депутатам предложено оценить, не следует ли увеличить размер страховых взносов, которые выплачивают участники системы страхования вкладов.

В настоящее время базовая ставка взноса составляет 0,15 процента от объема привлеченных средств. Ее могут увеличить, если банк предлагает повышенную доходность. Этим кредитным организациям предложено позволить снизить базовый уровень доходности. В то же время отмечается, что такие изменения могут ограничить возможность банков привлекать средства вкладчиков по привлекательным условиям.

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