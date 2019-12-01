Полпред президента в ДФО поручил взять на контроль ситуацию с ДТП в Забайкалье

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил взять на контроль ход расследования причин аварии с автобусом в Забайкальском крае.

«Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись», — заявил Трутнев.

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Также губернатору Забайкальского края Александру Осипову поручено оперативно организовать поддержку пострадавшим и семьям погибших, обеспечить оказание им медицинской помощи, организовать своевременную выплату материальной помощи. Контроль за выполнением поручения возложен на аппарат полномочного представителя президента.

Ранее 1 декабря сообщалось, что Ространснадзор в последние годы нашел 38 нарушений у индивидуального предпринимателя Сергей Пнева, который является организатором рейса автобуса по маршруту Сретенск — Чита в Забайкалье.

Автобус, следовавший из Сретенска в Читу, рухнул с моста в реку Куэнга 1 декабря. На его борту находились 43 пассажира. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 были госпитализированы. По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

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