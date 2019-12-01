В США назвали самые странные советские автоматы

Эксперты журнала The National Interest вспомнили об интересных советских экспериментальных образцах автоматов, которые не приняли на вооружение. Большинство образцов датированы 1960-1970-ми годами.

Модели ТКБ-011 Николая Афанасьева и ТКБ-022 Германа Коробова, по словам журналистов, похожи на оружие из фильмов про пришельцев. Эти автоматы выполнены по схеме буллпап — ударный механизм и магазин находятся в прикладе за спусковым крючком. По мнению экспертов, такое решение экономит пространство, но могут возникнуть проблемы у стрелков с длинными или короткими руками. Кроме того, из-за магазина в прикладе оружие становится громоздким.

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Еще одной необычной разработкой назвали ТКБ-0146, который в автоматическом режиме совершал почти две тысячи выстрелов. От модели отказались из-за большого расхода боеприпасов. Эксперты также вспомнили ТКБ-059 с тремя стволами. Его разработчики хотели таким образом увеличить кучность стрельбы.

По мнению авторов материала, эти образцы, несмотря на то что не были приняты на вооружение, помогли оружейникам расширить возможности, став площадкой для экспериментов.

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