Врачи объяснили высокий риск женщин заразиться ВИЧ

Женщины больше мужчин рискуют заразиться ВИЧ половым путем по биологическим причинам. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Евгений Воронин.

Он отметил, что часто многие заболевания, передающиеся половым путем, у женщин протекают бессимптомно. При этом их наличие в несколько раз повышает вероятность инфицирования вирусом.

Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский уточнил, что в случае если ВИЧ-положительный половой партнер не принимает антиретровирусную терапию, мужчина заразится с 30-процентной вероятностью, а женщина — с 40-процентной.

При этом 6 из 10 новых случаев заражения приходятся на мужчин. Это связано с тем, что среди них встречаются гомосексуалы. Также мужчины чаще женщин употребляют инъекционные наркотики. «А вот в странах Африки 50 процентов или даже чуть больше ВИЧ-положительных — женщины», — отметил он.

Покровский указал, что главная проблема россиян с ВИЧ в том, что необходимые лекарства получают не все.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что основным способом заражения ВИЧ в России стал гетеросексуальный секс (почти 59 процентов среди новых выявленных случаев). Только 2,5 процента приходится на гомосексуальные контакты. 39 процентов связаны с использованием зараженных игл. Всего в России насчитывается более миллиона человек с положительным статусом.

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