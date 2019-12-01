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Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

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Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре.

Эксперты подсчитали, что 58,9 процентов новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим. 39 процентов связаны с употреблением наркотиков. Также в повышенной группе риска остаются гомосексуальные связи (2,5 процента).

Всего за 10 месяцев этого года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ. Это на 8 процентов меньше показателя прошлого года. Всего в России сейчас живут более миллиона людей с ВИЧ, 37 процентов из них женщины и 63 процента — мужчины.

Наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции складывается в Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Томской, Оренбургской и Тюменской областях, уточнили в ведомстве

27 ноября сообщалось, что Минздрав разработал и внес в кабмин проект федерального закона о запрете распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ на здоровье человека. Запрет предлагается распространить на призывы к отказу от «медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита».

7 ноября ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ. При этом поводов для беспокойства нет, поскольку современная терапия способна бороться с данным штаммом.

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