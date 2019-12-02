Украина прекратила закупки электроэнергии у Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на информированный источник.

«С часу ночи импорт из Белоруссии — ноль, трейдеры перестали импортировать», — отметил собеседник издания. Он объяснил это тем, что стоимость белорусской электроэнергии сейчас выше, чем украинской.

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При этом, по словам источника, в небольших объемах продолжается поставка электроэнергии из России. Ночью импорт составил 16 МВт, днем ​​200–300 МВт, при потреблении от 16 до 21 тысячи МВт.

Отмечается, что общий импорт электроэнергии на Украину составляет 0,1–1,7 процента от всего потребления.

20 сентября директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что Украина начала импорт электроэнергии из Белоруссии. Первые объемы, полученные от «Белэнерго», компания уже реализовала на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке. Всего за два месяца страна импортировала порядка 586 миллионов киловатт/часов.

В октябре Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии. В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым. Договор действовал весь 2015 год. Он предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 гигаватт. В дальнейшем контракт продлен не был.

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