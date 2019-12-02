Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
Франция раскритиковала США за навязывание оружия членам НАТО
Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане
Стали известно об условиях содержания историка-расчленителя Соколова в Москве
Кравчук поведал об «украинском княжестве»
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Заподозренная в измене королю Малайзии «Мисс Москва» рассказала об угрозах сыну
Ребенок погиб в результате обстрела автомобиля депутата в центре Киева
На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте
Новости партнеров

Украина прекратила закупки электроэнергии у Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на информированный источник.

«С часу ночи импорт из Белоруссии — ноль, трейдеры перестали импортировать», — отметил собеседник издания. Он объяснил это тем, что стоимость белорусской электроэнергии сейчас выше, чем украинской.

При этом, по словам источника, в небольших объемах продолжается поставка электроэнергии из России. Ночью импорт составил 16 МВт, днем ​​200–300 МВт, при потреблении от 16 до 21 тысячи МВт.

Отмечается, что общий импорт электроэнергии на Украину составляет 0,1–1,7 процента от всего потребления.

20 сентября директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что Украина начала импорт электроэнергии из Белоруссии. Первые объемы, полученные от «Белэнерго», компания уже реализовала на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке. Всего за два месяца страна импортировала порядка 586 миллионов киловатт/часов.

В октябре Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии. В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым. Договор действовал весь 2015 год. Он предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 гигаватт. В дальнейшем контракт продлен не был.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трейдеры остановили импорт электроэнергии из Беларуси — дороже, чем в Украине
Украина возобновила закупки российской электроэнергии
Украина нашла нового поставщика энергии
Другие материалы рубрики
Экономика00:0127 ноября

Сыграли в черную

Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
23:01 1 декабря

Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»

20:15 1 декабря

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

20:06 1 декабря

«Почта России» прославит себя за почти полмиллиарда рублей

Экономика09:3726 ноября
Здание Рейхстага

За поддержкой в Бундестаг

Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
16:47 1 декабря

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

14:42 1 декабря

Назван самый угоняемый автомобиль Москвы

13:53 1 декабря

Вкладчикам рухнувших российских банков помогут по-новому

Экономика00:0121 ноября

Капитал-шоу

Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
12:04 1 декабря

Проблемного сына королевы Елизаветы уличили в коррупции

00:55 1 декабря

В России шины и духи без маркировки попали под запрет

15:3930 ноября

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Россия
Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане
В России вернут деньги за спорт и разберутся с насилием
Эти законы изменят жизнь миллионов россиян: чем Госдума займется в декабре
Участие Горбачева в рекламе пиццы в 1990-х объяснили
Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
В искореженном салоне все еще могут быть живые. Что известно о ЧП в Забайкалье
Очевидец рассказал о спасении пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
Контроль за насильниками и запрет на общение с жертвами: о чем говорится в документе
Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз
Все материалы
Мир
Франция раскритиковала США за навязывание оружия членам НАТО
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Саудовская Аравия во главе G20 призвала бороться за права женщин
Все материалы
Бывший СССР
Кравчук поведал об «украинском княжестве»
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Ребенок погиб в результате обстрела автомобиля депутата в центре Киева
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
Одесситы отпраздновали день рождения Жукова на месте снесенного барельефа
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны
Все материалы
Экономика
Украина прекратила закупки электроэнергии у Белоруссии
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
«Почта России» прославит себя за почти полмиллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
Растративший два миллиарда рублей российский экс-чиновник пустился в бега
Андрей Чикатило«Там, где я был, оставались трупы»
Почему советского маньяка Андрея Чикатило ловили 13 лет и как за него страдали невиновные
Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина получит пожизненные выплаты
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в переписке с покончившей с собой второклассницей
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Российский полицейский собрал с коллег деньги на конкурс и потратил на себя
Все материалы
Наука и техника
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Названа польза ночных кошмаров
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС
Все материалы
Спорт
Дзюба нашел ответ сектантам и фашистам
Новой победе «Ливерпуля» угрожает роковой арбитр
Аткинсон снова убьет «Ливерпуль»? Смотрите матч с «Брайтоном» по подписке в подарок
Российского олимпийского чемпиона отстранили из-за футболки с имамом Шамилем
Райан Гиггз«Выдающийся футболист, но не мужик»
Райан Гиггз — легенда МЮ. «Красный дьявол» прославился игрой и сексуальными скандалами
«Лестер» на 94-й минуте вырвал победу в матче АПЛ и остался на втором месте
Испытание андердогами
Лондонское дерби и погоня за «Ливерпулем» — главные интриги тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с новичком АПЛ
Все материалы
Культура
Семенович рассказала о своей болезни груди
«Он был сожжен на глазах у детей»
Кто и зачем объявил Деда Мороза самозванцем и публично казнил
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Гражданин поэт
Инкассаторы, рифмоплеты и ЛНР — в фестивальном хите «Большая поэзия»
Кей-поп-звезд посадили за групповое изнасилование пьяной женщины
Потрошитель бюджета
 
Звезда сериала «Солдаты» высказался об избиении Джимшитом
Все материалы
Интернет и СМИ
На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Пушкова высмеяли за незнание формы эчпочмака
Великое советское завтра
 
Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Украинский телеведущий оценил слова Володина о распаде страны
Все материалы
Ценности
54-летняя актриса поддержала попавших в «кухонное рабство» снимком в купальнике
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
В Париже ушли с молотка сапоги Наполеона
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Любителей «губ дьявола» напугали шрамами и рубцами
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Обнаженная беременная плюс-сайз-модель поздравила поклонников с праздником
Все материалы
Путешествия
Названо число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Укушенная обезьяной российская туристка рассказала о пребывании в тайской тюрьме
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Сириец захотел подарить Путину коня и поехал на нем из Дамаска в Москву
Все материалы
Из жизни
Загадочные убийства овец напугали британских фермеров
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Американке вернули потерянное почти 30 лет назад обручальное кольцо
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
В мире появился первый ВИЧ-положительный спермобанк
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Взбесившиеся дельфины попытались утопить и искусали десятилетнего ребенка
Все материалы
Лучший внедорожник мира всего за 7 миллионов
Видео: русский Sherp Max — ему рукоплещет Top Gear, он есть в гараже Канье Уэста...
Лучшее автомобильное видео ноября
Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные роли
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России
Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей
Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo
Все материалы
Дом
Слепой россиянин сам построил дом
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
В России предрекли спрос на ипотечные каникулы из-за осведомленности людей
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Коллекторы ворвались к россиянке и захотели у нее жить
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы