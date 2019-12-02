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Женщина решилась на липосакцию и осталась с «обглоданными» ногами

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Джейни Насименто
Джейни Насименто

Британка Джейни Насименто (Jayney Nascimento) решилась на липосакцию ног и подхватила смертельно опасную инфекцию во время операции. Ее историю публикует Mirror.

48-летняя мать из города Шрусбери заплатила за операцию 20 тысяч фунтов стерлингов (около 1,6 миллиона рублей) и обратилась к опытному врачу. В 2005 году у женщины диагностировали липедему (заболевание, связанное с накоплением жира — прим. «Ленты.ру»), из-за которой ее ноги постепенно стали огромными.

«Тогда я отказалась носить юбки и платья, потому что очень стеснялась своих ног. Я носила брюки даже при палящей жаре. Я мечтала о худых ногах и бикини», — вспомнила Насименто.

Вместо того, чтобы попробовать лечить заболевание, британка решилась на пластическую операцию, однако после ее завершения она почувствовала себя плохо. «Врачи выписали меня из больницы, и через несколько часов после возвращения домой я почувствовала мучительную боль в ногах. На следующий день мое тело стало ледяным, несмотря на то, что я лежала под одеялом, но я решила не обращаться к медикам», — пояснила Насименто.

Спустя некоторое время ее 14-летняя дочь Жасмин Насименто (Jasmine Nascimento) обнаружила мать без сознания и вызвала скорую. Когда женщина очнулась в больнице, доктора сказали, что она подхватила смертельно опасную инфекцию — некротический фасциит — и едва не лишилась жизни.

«Я заплакала. Пока я была без сознания, врачи хотели ампутировать мои ноги, однако им удалось остановить распространение инфекции. Когда я увидела их, мне стало плохо. Моя правая нога почти не имела плоти, поэтому я могла видеть свои кости, а левая нога была в каких-то дырах. Я прошла липосакцию, чтобы чувствовать себя увереннее, но мои ноги теперь выглядели обглоданными», — отметила британка.

После этого Насименто пришлось пережить несколько операций по пересадке кожи, а затем заново учиться ходить. Тем не менее, полностью восстановившись, она встретила нового партнера, который, по словам женщины, любит ее и принимает.

В ноябре жительница штата Висконсин, США, заплатила 45 долларов (2,9 тысячи рублей) за педикюр в салоне красоты и подхватила опасную инфекцию. Вскоре после процедуры большой палец на ноге 50-летней Крис Хофф (Kris Hoff) покраснел, воспалился и начал сильно болеть. Врачи удалил женщине часть ногтя, а также прописали антибиотики.

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