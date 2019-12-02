Невеста из России показала помолвочное кольцо и опозорила жениха в сети

Невеста продемонстрировала в сети маленькое помолвочное кольцо, которое самостоятельно выбрала в магазине. Фотографию она разместила в закрытом Facebook-сообществе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»).

Уроженка Мурманска Ольга Вилкова, проживающая в Гринсборо, США, выложила фото своей левой руки с тонким кольцом на безымянном пальце. Ювелирное украшение изготовлено из серебра и украшено пятью маленькими камнями. «Вчера мне подарили помолвочное кольцо, которое я выбирала сама. Теперь мой жених в ярости, потому что считает, что я выставила его крохобором», — подписала публикацию Вилкова.

Подписчики группы раскритиковали украшение в комментариях. «Я тоже делала кольца из скрепок, когда мне было десять лет», «Никто не поймет, что ты замужем. Жениху действительно стоит беспокоиться», «Оно на самом деле отвратительно, извини», «Бедный твой жених. Как ты могла выбрать такую дешевку» — высказались они.

В августе анонимная невеста высмеяла своего жениха за то, что он подарил ей кольцо с очень маленьким камнем. Девушка разместила фотографию украшения на портале Reddit. Это было тонкое золотое кольцо, к которому прикреплен крошечный бриллиант.

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