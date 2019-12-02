Россия отреагировала на обвинения в бомбардировке сирийского лагеря беженцев

Минобороны России отрицает причастность Москвы к бомбардировке лагеря беженцев на территории Сирии. Об этом заявил представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В военном ведомстве назвали информацию американской газеты The New York Times (NYT) об атаках очередным информационным вбросом. «К разочарованию заказчиков данного фейка вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляются голосом в открытом радиоэфире», — сказал Конашенков. По его словам, обвинения газеты построены на притянутых фактах: видеоролике неизвестного происхождения и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам Воздушно-космических сил (ВКС) России.

1 декабря издание сообщило, что ВКС России в августе 2019 года якобы разбомбили лагерь беженцев в Сирии. В основу расследования легли фотографии и видеозаписи очевидцев с материалами, полученными от сети наблюдателей в стране, а также записи переговоров сирийских и российских летчиков, бортовые журналы и аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами. Среди фраз, которые, по мнению NYT, указывают на участие россиян в бомбардировках — кодовые «сработал», «отправляй конфету» и «21», сказанные по-русски.

В середине октября газета публиковала другое расследование, в котором обвинила Россию в ударах по четырем сирийским больницам. По данным издания, атаки на госпитали произошли в мае при подавлении очагов сопротивления войскам президента Сирии Башара Асада. Информацию в публикации опровергло Минобороны России.

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