Россия опровергла удары по больницам в Сирии

Воздушно-космические силы России не наносили ударов по больницам в Сирии. Об этом заявил представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Он указал, что подобная информация американской газеты The New York Times — манипуляции со стороны боевиков и британских спецслужб. В ведомстве отметили, что представленные изданием доказательства неверны, поскольку «передача координат целей пилотам (...) не осуществляется голосом в открытом радиоэфире».

При этом атакованная больница — это на самом деле бункер террористов, добавил Конашенков. «Редакцию почему-то не удивил факт нахождения якобы разбомбленного госпиталя для мирных жителей на значительном удалении от населенного пункта в заглубленной пещере», — заявил он.

В Минобороны указали, что 80 журналистов российских и зарубежных СМИ неделю назад побывали в соседней аналогичной пещере и своими глазами видели ее оснащение, а также склады оружия и боеприпасов.

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13 октября The New York Times опубликовала расследование, в котором обвинила Россию в ударах по четырем сирийским больницам. В основу расследования легли рассказы и видеозаписи очевидцев, а также записи переговоров российских пилотов.

По данным газеты, атаки на госпитали произошли 5-6 мая при подавлении очагов сопротивления войскам президента Сирии Башара Асада. В материале говорилось, что видеороликами было подтверждено три удара, а записями переговоров — все четыре.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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