Россия оценила риск открытого конфликта между Анкарой и Дамаском

У Анкары нет намерения силой захватить сирийские территории, написал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в понедельник, 14 октября, на своей странице в Facebook.

«Риск открытого турецко-сирийского конфликта все же невелик», — отметил он.

Материалы по теме Турция начала военную операцию в Сирии Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен переселить на север Сирии сирийских беженцев, которые сейчас пребывают в турецких пограничных районах. При этом, подчеркнул Косачев, Анкара, пытаясь военным путем решить проблему, «создает новую и усугубляет старые». Сенатор также указал на факт вторжения турков в соседнюю страну.

Турецкая операция под названием «Источник мира» началась 9 октября и направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории России. К настоящему моменту известно, что турецкие военные контролируют города Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. Официальный Дамаск осудил действия Анкары.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!