Офис Зеленского обеспокоился заявлением Володина о распаде Украины

Заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о распаде Украины вызвало серьезное беспокойстве в Офисе президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из властных структур Украины.

По словам собеседника газеты, в Киеве считают, что эти слова не случайно были произнесены перед переговорами «нормандской четверки» в Париже, назначенными на 9 декабря. Украинские власти не исключают, что такое заявление сделано, чтобы подтолкнуть страну к каким-либо действиям, которые бы ослабили ее позицию на встрече.

Ни Зеленский, ни его представители пока никак не отреагировали на слова Володина.

Накануне, 2 декабря, заявление спикера Госдумы прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова оценочными и напомнил, что внешнюю политику Москвы определяет глава государства.

Ранее, 30 ноября, Вячеслав Володин предрек дальнейший распад Украины, если Киев продолжит политику притеснения национальных меньшинств. По его мнению, новые власти страны должны пересмотреть отношение к правам проживающих там этнических групп. «Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей», — сказал Володин.

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