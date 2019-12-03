Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Казахстане

В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли четыре человека, еще 15 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

ДТП произошло в Кызылординской области во вторник, 3 декабря. Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением из-за гололедицы, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Автобус следовал по маршруту Кумколь — Кызылорда.

Сотрудники МЧС продолжают вести аварийно-спасательные работы и вызволять пассажиров. На месте происшествия дежурят скорая помощь и полиция. По предварительной информации, в салоне находились 50 человек.

В посольстве России в Казахстане уточняют информацию о том, находились ли в перевернувшемся автобусе россияне.

1 декабря в Забайкалье с моста в реку Куенга рухнул автобус, следовавший по маршруту Сретенск — Чита. В салоне находились 43 пассажира. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 были госпитализированы. По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

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