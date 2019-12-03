Элтон Джон вышвырнул из самолета сумку за несколько тысяч долларов

dailymail.co.uk

Британский певец Элтон Джон вышвырнул из своего частного самолета сумку Gucci стоимостью четыре тысячи долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда артист выходил из самолета в аэропорту Сиднея. Дорогостоящую вещь сумел поймать человек из окружения звезды, который убрал ее в багажник припаркованного рядом с воздушным судном автомобиля Audi Q7.

Отмечается, что в субботу, 30 ноября, Элтон Джон также обматерил охранников во время своего концерта в австралийском городе Перте. Во время выступления музыканта в рамках тура Farewell Yellow Brick Road сотрудники службы безопасности попытались вывести из зала женщину. Увидевший это певец остановил свое выступление, начал оскорблять охранников и в нецензурной форме требовать, чтобы они оставили его поклонницу в покое. Исполнив еще одну песню, артист извинился за грубые выражения.

Ранее Элтон Джон рассказал в своей автобиографии, как разделся на камеру и ударил своего менеджера после употребления алкоголя и кокаина. Он признался, что его аппетиты в отношении кокаина выделялись даже в богемной тусовке Лос-Анджелеса времен 1970-х.

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