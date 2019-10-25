Элтон Джон назвал причиной смерти Джорджа Майкла нежелание быть геем

Алкогольная и наркотическая зависимость, которая свела британского певца Джорджа Майкла в могилу, развилась у него из-за неприятия себя и своей гомосексуальности. Об этом заявил исполнитель Элтон Джон, передает The Sun.

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«У меня было два варианта — умереть или жить, и я хотел жить. Бедный Джордж не хотел этого. Настолько некомфортно ему было в собственной шкуре из-за того, что он был геем», — объяснил Джон.

Певец и композитор греческого происхождения Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) умер 25 декабря 2016 года у себя дома в Великобритании. Ему было 53 года. Артист боролся с героиновой зависимостью в течение последнего года своей жизни. В марте 2017-го стало известно, что Майкл скончался от естественных причин.

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