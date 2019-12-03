Премию за худшее описание секса впервые вручили сразу двум писателям

Стали известны победители ежегодной антипремии Bad Sex Award за худшее описание секса в литературе. Об этом сообщает издание The Guardian.

Победу одержали француз Дидье Декуэн и британец Джон Харви. Уточняется, что это первый случай за всю историю премии, когда жюри выбрало сразу двух авторов.

Уточняется, что их внимание привлек бестселлер Декуэна «Среди садов и тихих заводей», в котором рассказывается о Японии. В книге есть такой отрывок: «Кацуро застонал, в то время как у него под кимоно, ниже пояса, вздыбился бугорок, который Миюки, схватив в кулак, принялась мять, массировать, давить и растирать. От таких ласк яички и член у Кацуро сжались в одну сплошную массу, ходившую ходуном под ее настойчивой рукой. Миюки казалось, что она теребит маленькую обезьянку, скрючившую лапки».

Жюри также отметили роман Харви «Мир», в котором встречаются такие слова: «Она вся горела, и этот жар был в нем. Он посмотрел на ее совершенную черную худобу. В ее глазах читался голод. Его были такими же, они были полны огня и желания. Мощнее зноя, мощнее тропической жары, вдвоем они стремились к экватору. Они обнялись так, словно этим насильственным объятием могли сплавиться воедино».

В прошлом году лауреатом антипремии стал американский писатель Джеймс Фрей. Награду автору присудили за роман «Катерина». По мнению членов жюри, в описаниях Фрея настолько много «длинных сомнительных эротических пассажей», что писатель мог бы выиграть премию «еще много раз».

Bad Sex Award учреждена в 1993 году журналом Literary Review. В разные годы ее получали Себастьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушди, Томас Вулф и Габриэль Гарсиа Маркес.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!