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Выбрано худшее описание секса

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Джеймс Фрей

Американский писатель Джеймс Фрей стал лауреатом антипремии за худшее описание секса в литературе 2018 года. Об этом сообщает The Guardian.

Награду автору присудили за роман «Катерина». По мнению членов жюри, в описаниях Фрея настолько много «длинных сомнительных эротических пассажей», что писатель мог бы выиграть премию «еще много раз». Особенно судьи отметили сцену описания секса главных героев в ванной в Париже.

«Ослепительный потрясающий непреодолимый взрыв белизны. О боже. Я эякулирую в нее, мой пенис пульсирует, мы оба стонем, глаза, сердца, души, тела едины. Едины. Белый. О боже. (...) Я закрываю глаза, выдыхаю. (...) Я прислоняюсь к ней, оба дышим тяжело, я все еще внутри нее, улыбаюсь», — цитирует Фрея издание.

Джеймс Фрей известен по таким романам, как «Миллион маленьких кусочков», «Моему другу Леонарду», «Яркое солнечное утро».

Список финалистов премии опубликовали ранее в ноябре. Помимо Джеймса Фрея в него вошли Харуки Мураками, Джулиан Гоф, Люк Треджет, Уильям Уолл, Джирард Вудворд и Виктор Корнуолл в соавторстве с Артуром Тревеляном.

В 2017 году премию за худшее описание сцены секса в литературе получил американский романист Кристофер Боллен. Жюри присудило награду за книгу The Destroyers с формулировкой «за неуместную попытку описать знакомые понятия в новых терминах, что в итоге привело к путанице».

Bad Sex Award учреждена в 1993 году журналом Literary Review. В разные годы ее получали Себастьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушди, Томас Вулф и Габриэль Гарсиа Маркес.

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