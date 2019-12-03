Силовики отказались от подарка Зеленского за поимку известного контрабандиста

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) отказались от подарка, который президент страны Владимир Зеленский обещал за поимку бизнесмена Вадима Альперина. Об этом глава государства рассказал в своем видеоблоге, опубликованном в Facebook.

Описывая события, предшествующие поимке Альперина, Зеленский рассказал о «большом задержании на таможне» и значительном количестве обысков. «И я обратился к Украине, кто отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это правда», — рассказал он.

Глава государства поздравил сотрудников НАБУ, которые выполнили его просьбу, и назвал молодцами. По его словам, они отказались от предложенного подарка, поскольку это могло создать в обществе ощущение, что глава государства и его офис оказывают влияние на НАБУ. «Так что подарок мой не взяли, но я им благодарен. Это они сделали подарок всей стране и арестовали этого человека», — заключил он.

В конце ноября сотрудники НАБУ задержали в здании Специализированной антикоррупционной прокуратуры одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в создании преступной организации, занимавшейся махинациями с незаконным ввозом в страну иностранных товаров. До этого Зеленский обратился к гражданам Украины, сообщив, что во время спецоперации по задержанию контрабандистов Альперину удалось сбежать. Президент призвал украинцев помочь с поисками «одного из крестных отцов контрабанды на Украине» и пообещал за него «ценный подарок».

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